【ミックスシール うるしずく（全8種）】 5月上旬 発売予定 価格：各594円 サンスター文具は、シール「ミックスシール うるしずく（全8種）」を5月上旬より発売する。価格は各594円。 本製品は、ラメ入りのウォーターシールと銀箔押しのぷっくりシールがセットになった、“うるうる×キラキラ”が楽しめるミックスシー