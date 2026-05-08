瀬戸内市役所 瀬戸内市は8日、瀬戸内市民病院が診療報酬の一部を自主返還すると発表しました。リハビリテーション実施計画書を作成しないまま、診療報酬を請求していた事例があったためだということです。 病院によりますと、返還の対象となるのは2021年9月から2025年5月までの診療分で、対象件数は202件、返還予定金額は352万1710円にのぼります。 この問題は、2025年6月に中国四国厚生局が行った「施設基準等に