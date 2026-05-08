「ROSE BUD」から、ディズニーヴィランズをテーマにした特別なカプセルコレクションが登場♡映画をテーマにしたTシャツプロジェクト「COLSUN」とのコラボレーションにより、『白雪姫』や『眠れる森の美女』、『リトル・マーメイド』などの悪役たちをモードに表現したアイテムがラインナップします。2026年5月9日（土）より、ROSE BUD全店舗（アウトレット店を除く）で限定発売される注目