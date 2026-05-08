ＢＴＳがワールドツアーでメキシコを訪れ、現地では７人を一目見ようと大統領宮殿前のソカロ広場に約５万人が集まったと８日、韓国メディアの朝鮮日報などが報じた。記事によると、クラウディア・シェインバウム大統領は現地時間６日午前、定例記者会見でＢＴＳが大統領室を訪問することを明かし「バルコニーを開放して市民たちへあいさつをする予定」だと伝えたという。ＢＴＳは大統領室の公式招待を受け、シェインバウム大