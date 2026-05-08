【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 2−1 シャフタール・ドネツク（日本時間5月8日／セルハースト・パーク）【映像】注目集めたドリブル中の動き（実際の様子）クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、自陣からの鮮やかなドリブルと冷静な判断で解説陣を唸らせた。元日本代表レジェンドの中村俊輔氏が思わず「あ、うまい」とこぼした、そのインテリジェンス溢れるプレーに注目が集まっている。注目のシーンは、スコア