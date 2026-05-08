中東情勢を受けた食品の値上げが相次いでいます。この件について、国会記者会館からフジテレビ経済部・砂川萌々菜記者とお伝えします。ポイントは「納豆の値上げ なぜ相次ぐ？」「ナフサ高騰 食卓に影響は？」この2つについて聞いていきます。山粼夕貴キャスター：まずは1つ目のポイントです。食品の値上げが相次ぐ中、なぜ納豆で値上げが相次いでいるんでしょうか。フジテレビ経済部・砂川萌々菜記者：納豆は、原油高の影響