浙江大学は6日、「エンボディドAI」「エネルギー貯蔵科学・工学」「スマート工学・クリエーティブデザイン」の三つの学部専攻を新設し、今年から学生募集を開始すると発表した。中国新聞網が伝えた。中国教育部は先日公表した「一般大学学部専攻目録（2026年）」で、新たに「学際分野」カテゴリーを新設。第1弾として、「未来ロボティクス」「学際工学」など既存11専攻に加え、「エンボディドAI」「BMI（ブレイン・マシン・インタ