国際オリンピック委員会（IOC）は5月7日、2028年ロサンゼルス五輪の出場資格をめぐる一連の試合の開催都市を上海、東京など4都市に決定したと発表しました。上海は2024年のパリ五輪に続いて再び五輪の予選試合の開催都市になりました。ロサンゼルス五輪の予選シリーズは日本の東京、中国の上海、カナダのモントリオール、米国のオーランドの4都市で開催されます。うちアジアでの試合は2028年5月に行われ、北米では同年6月に行われ