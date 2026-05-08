モデルの冨永愛さんは5月8日、自身のInstagramを更新。パートナーで俳優の山本一賢さんとの仲むつまじいツーショットを公開しました。【写真】冨永愛、パートナーとの“映画のような”ツーショット「カッコ良すぎます…」冨永さんは「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん」と紹介し、3枚の写真を公開。街中を歩く姿や、食べ物を仲良く分け合う2人の姿、冨永さんの自然な笑顔が印象的な横顔のカットです。投稿では、山