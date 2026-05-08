ABEMAは、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1 を、5月4日午後11時より放送した。 （関連：【画像】大量のワサビが乗った寿司を一口で平らげたベッキー） 『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さ