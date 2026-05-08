きょう、山形県山形市の道路で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転したとして、４８歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】交通事故が発生し発覚...酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転無職の男(48)を逮捕（山形市） 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは山形市和合町に住む４８歳の無職の男です。 警察によりますと、男はきょう午前４時１４分ごろ、山形市大野目四丁目の道路で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いがもたれて