北中米ワールドカップで日本代表とグループステージで同組のオランダ代表。現地６月14日に森保ジャパンとの初戦を控えるなか、その６日前に親善試合を実施するようだ。オランダサッカー協会（KNVB）は５月７日、ニューヨークのアイカーン・スタジアムで６月８日にウズベキスタンと対戦すると発表した。同協会によれば、この一戦は一般公開されない。スタジアムの収容人数に限りがあること、試合当日にニューヨークで多くのイ