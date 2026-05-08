グループ首位通過がかかる注目の一戦だ。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、現地５月８日にＣ組最終節で北朝鮮と韓国が激突する。両チームはここまで２連勝。得失点差で大きく上回る北朝鮮が１位、韓国が２位だ。雌雄を決する“南北対決”を、韓国メディア『NAVER』も速報予定。試合前には以下のような声があがっている。「韓国ファイト！ 応援しています」「韓国６、北朝鮮３」「韓国の勝利を願っている」「北朝