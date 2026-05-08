2025年8月29日、イエメン首都で米国とイスラエルへの抗議デモに参加したフーシ派戦闘員/Osamah Yahya/Picture Alliance/DPA/AP/File via CNN Newsource（CNN）トランプ米政権が世界各地で人道支援資金を停止・大幅削減し、米国際開発局（USAID）の解体に着手後、イエメンの親イラン反政府武装組織フーシが、車両を含む米国資金による支援物資や機材を押収していたことが分かった。元米政府高官らはCNNに対し、2025年に12万2000ドル