歌手の浜崎あゆみさんが5月7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自虐的な画像を投稿しました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】うっかり画像に自虐的コメント「ずっとメガネやったと気付いた時の自分だけしかわからんはずさ」浜崎さんは頭にスカーフを巻いて車のシートにゆったりと腰を掛け、うつろな表情でカメラを見つめる自身のモノクロの画像を投稿。 この画像に浜崎さんは「今日サングラスと思ってか