中日は8日、昇竜ユニホームの第3弾を発表した。球団創設90周年の今季は、愛知県の旧国名にあたる尾張、三河から戦乱の世を定めた「戦国の3英傑」織田信長、豊臣秀吉、徳川家康にあやかって、「天下を獲る！」がユニホームのメインテーマ。豊臣秀吉の「黄」、徳川家康の「青」に続いて、織田信長の「赤」を基調にしたものとなった。「信長のように烈火の勢いで勝ち進んでほしい、そんな願いをこめた昇竜ユニホームです」（球