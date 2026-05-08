ロイター通信によりますと、WHO（＝世界保健機関）は8日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗船し、その後、死亡した女性と接触した客室乗務員の女性について、検査の結果、ウイルスに感染していなかったと発表しました。オランダメディアは7日、KLMオランダ航空に勤務するオランダ人の客室乗務員の女性にハンタウイルスに感染した疑いのある症状がみられ、入院して検査を受けていると報じていました。ハンタウイル