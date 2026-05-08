女優齋藤飛鳥（27）の初単独冠番組、日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）シーズン2放送決定が8日、発表された。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ同番組が、5月22日より4週連続でシーズン2を放送する。普段の活動ではなかなか見られない素の表情や、ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、赤裸々トークも必見だ。また、シーズン2のスタート