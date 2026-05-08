歌舞伎俳優の市川染五郎が８日、東京・日生劇場で行われた主演舞台「ハムレット」（９〜３０日）の囲み取材に當真あみ、石川凌雅、横山賀三、梶原善、柚香光、石黒賢らと出席した。人間の苦悩を描いたシェイクスピア劇「ハムレット」を世界で活躍する演出家のデヴィッド・ルヴォー氏が現代的に演出。染五郎がデンマーク王子・ハムレット、當真がハムレットの恋人・オフィーリア、石黒がハムレットの叔父、父のかたきとなるクロ