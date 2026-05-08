Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷバカヨコ（３０）が、自身３度目となる２戦連続弾でチームを１０年ぶりの６連勝へと導く。札幌は８日、ホームのＪ２大宮戦（９日）に向けて、宮の沢で調整した。主力組にも入ったバカヨコは、前節６日の第１５節・Ｊ３長野戦（２〇０）で後半２８分から出場。同３９分、右サイドを崩したＦＷティラパット（１９）の折り返しを押し込み、今季４点目を挙げた。昨季は１度、今年も第１０節の甲府戦