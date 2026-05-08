かつて自分にとって父親のような存在だった人は、“母を殺した男”だった――。映画『私はあなたを知らない、』の特報映像では、坂口健太郎演じる孤独な青年が、シングルマザーとその娘と過ごした幸せな時間、そして13年後に少女と再会する姿が映し出されている。映画『私はあなたを知らない、』○主演 坂⼝健太郎、中野量太監督10年ぶりの完全オリジナル脚本主演に坂⼝健太郎を迎え、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来1