最近、娘たちからこう呼ばれるようになりました。「おじいちゃん」と……。なんでやぁ〜!?美に目覚め、若返っているはずなのに！いや、問題は肌でも髪でもなく、姿勢だったのです。私、身長179.5cm（公称180cm）なのですが、先日自宅で手動計測すると178.5cm。なんと1cmも低い。そんなことってある？こちらもどうやら姿勢の悪さに関係しているのかも。というわけで、おじいちゃんと呼ばれないためにも、身長を取り戻す（？）