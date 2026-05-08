【モデルプレス＝2026/05/08】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。シンガーソングライター・あいみょんとのプリクラを公開し、反響が寄せられている。【写真】TWICEモモ「貴重」紅白出場歌手とのプリクラ披露◆モモ、あいみょんとのプリクラ披露あいみょんは「平成プリかと思って撮ったら ほんまに全然違うかった！！」とつづり、モモとのプリクラを披