鹿児島県市長会はきょう8日、消費税を減税した場合、財源を確保することなどを求めた要望を塩田知事に伝えました。 県市長会の会長を務める南さつま市の本坊輝雄市長らが8日、塩田知事を訪ね、39の要望について説明しました。 このうち、高市総理が公約に掲げた「食料品の2年間消費税ゼロ」を巡る議論について、県の試算では減税が行われた場合、県内の市町村合計で年間およそ70億円の減収になる見込みです。 消費税を巡る動