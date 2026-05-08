鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は発電機の故障で先月から欠航が続いていましたが、8日あさ、運航を再開し、11日ぶりに屋久島の宮之浦港に入港しました。 （記者）「屋久島の宮之浦港にフェリー屋久島2が到着しました」 8日午後0時半ごろ、宮之浦港に入港した「フェリー屋久島2」。 先月28日、鹿児島港を出港した後、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。海水が燃料タ