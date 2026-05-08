竹内涼真『自分たちのパフォーマンスで奇跡は起こせるのか？何を見つけられるか楽しみです』※2026年5月31日までの限定公開記事です。俳優吉田鋼太郎さんよしだ こうたろう／1959年、東京都出身。97年に劇団AUNを旗揚げ。演出も手がける。蜷川幸雄演出のシェイクスピア作品に多数出演。2016年「彩の国シェイクスピア・シリーズ」2 代目芸術監督に就任。24年の「ハムレット」に続き昨年5月には「彩の国シェイクスピア・シリーズ2n