８日の東京株式市場で日経平均株価は反落。前日の大幅高に対する反動が出たほか、ソフトバンクグループ＜9984＞の下落が全体相場を押し下げた。 大引けの日経平均株価は前日比１２０円１９銭安の６万２７１３円６５銭。プライム市場の売買高概算は３０億３６８５万株。売買代金概算は１０兆９６３１億円となった。値上がり銘柄数は７１２と全体の約４５％、値下がり銘柄数は８１９、変わらずは４３銘柄だった。