メインシナリオ…一目均衡表の雲を下に抜けた後、上昇に転じている。.転換線や10日線を回復しており、戻り歩調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、5月7日の高値9.630となる。ここ抜けてくると、ボリンジャーバンド＋１σの9.712、4月20日の高値9.800、3月3日の高値9.813などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、9.500円の節目、一目均衡表の雲の下限の9.454、4月30日