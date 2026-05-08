メインシナリオ・・・1日の安値1.3550カナダドル（以後、単位省略）から戻しており、目先の下げが一巡した格好になっている。3月31日の高値1.3967から1日の安値1.3550までの下げに対する38.2％戻しの1.3709や4月22・23日の高値1.3714を上抜き、一目均衡表の雲の下限の1.3725も上抜けば、基準線の1.3750や半値戻しの1.3759を試す可能性がある。半値戻しの1.3759を上抜くようなら、雲の上限の1.3796や61.8％戻しの1.3808が上値の目標