第3の選択肢「野球留学中」の佐々木麟太郎（21）が今年7月のメジャーリーグのドラフト会議で指名される可能性が高くなってきた。正確には、昨年度のリーグ戦を終えた時点で指名される可能性があったが、「早くて5巡目以降、10巡目までには」といった評価だった。しかし、現地での生活にも慣れたからか、今季のリーグ戦では打棒が爆発。「指名順位がランクアップした」との声も聞かれるようになった。そうなると避けられないのが、