サッカーのドイツ1部リーグ、ザンクトパウリが創設した平和賞のトロフィーを持ち、写真に納まるオケ・ゲットリヒ会長＝4月、ハンブルク（共同）サッカーのドイツ1部リーグのザンクトパウリが、このほど米国内の個人や団体を対象とした独自の「平和賞」を創設した。国際サッカー連盟（FIFA）が米トランプ大統領に授与し、露骨なすり寄りと批判された「FIFA平和賞」への皮肉を込めたもの。クラブのオケ・ゲットリヒ会長は「われわ