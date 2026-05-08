5月8日、アルティーリ千葉は、マリアル・シャヨクとトレイ・ポーターが2025－26シーズン限りで契約満了となることを発表した。両選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。 南スーダン代表経験を持つ30歳のシャヨクは、196センチ93キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2019年のNBAドラフト2巡目全体54位でフィラデルフィア・セブンティシ