ブラザー工業がこの日の取引終了後に２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高９１００億円（前期比１．９％増）、営業利益８５０億円（同９．２％増）、純利益７２０億円（同６．５％増）を見込む。年間配当予想は前期と同じ１００円としている。 中東情勢によるリスクや部材価格の高騰、米国関税政策の変化による影響などを織り込む一方、マシナリー事業で産業機器の更なる成長を見込むほか、ＭＵＴ