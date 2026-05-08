オランダサッカー協会(KNVB)は7日、オランダ代表が6月8日に北中米W杯前最後の試合としてウズベキスタン代表との国際親善試合を行うことを発表した。オランダは6月3日にホームでアルジェリア代表と対戦した後、5日からニューヨークで事前キャンプを実施する。その締めくくりとして今大会がW杯初出場になるウズベキスタンと対戦することになった。3月シリーズではノルウェー代表(⚪︎2-1)とエクアドル代表(△1-1)と