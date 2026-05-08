任天堂は８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２兆５００億円（前期比１１．４％減）、営業利益予想は３７００億円（同２．７％増）、最終利益予想は３１００億円（同２６．９％減）とした。年間配当予想については５７円減配の１６２円を見込む。業績予想の前提となる為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７５円とした。 今