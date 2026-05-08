高松市消防局は、きのう（7日）頭を打撲した高松市内の男性に対して、救急隊への出動指令を怠った事案があったと、きょう（8日）発表しました。 高松市消防局によりますと、きのう（7日）午後4時ごろ、高松市消防局情報指令課に、「高松市内の60代男性の頭部に打撲（意識あり）」という内容の119番通報がありましたが、聞き取りにより救急出動は行わず、救急電話相談窓口（＃7119）を案内していったん対応を終了しました。 その