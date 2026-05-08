【写真】ニット帽にピンクコーデ姿でお茶目なポーズを決める白石麻衣 白石麻衣が自身のInstagramを更新。ピンクのセットアップをまとった近影を公開した。 ■まいやんが霜降り明星・せいやのライブにサプライズ登場！ お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが、本名の石川晟也名義で開催した初の音楽ライブイベント『イニミニ』を東京・Zepp Shinjukuで開催。昼・夜の2公演行われ、夜公演のゲストとして白石が登場し