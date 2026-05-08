和井田製作所 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:15)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比51.6％減の3億5500万円に落ち込んだが、27年3月期は前期比41.1％増の5億0100万円に回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の38円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億1600万円の黒字(前年同期は5600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0