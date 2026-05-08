日経平均株価 始値62654.01 高値62724.36 安値62137.95 大引け62713.65(前日比 -120.19 、 -0.19％ ) 売買高30億3685万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆9631億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は120円安と3日ぶり反落、前日大幅高で利益確定売りも ２．前日の米市場はイラン懸念が台頭しNY