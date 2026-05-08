バッファロー [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.8％増の6億4600万円になり、27年3月期も前期比11.5％増の7億2000万円に伸びを見込み、19期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.4