日本空港ビルデング [東証Ｐ] が5月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.3％増の437億円になり、27年3月期も前期比4.8％増の458億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を90円→95円(前の期は90円)に増額し、今期も95円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益