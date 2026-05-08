中山福 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比71.5％増の8.4億円に拡大し、27年3月期も前期比9.3％増の9.2億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を10円→12円(前の期は12円)に増額し、今期も12円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の2.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.2％→1.9％に