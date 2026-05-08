ショクブン [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の8700万円の黒字→3200万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 ※今期から非連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高の減少につきましては、昨年４月に実施した値上げにより顧客単価は増加したものの、アクティブユーザー数の増加見込みが当