ＧＥＮＯＶＡ [東証Ｐ] が5月8日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.8億円→4.3億円(前の期は20.1億円)に10.4％下方修正し、減益率が76.1％減→78.6％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5億円→4.5億円(前年同期は8.1億円)に9.8％減額し、減益率が37.7％減→43.8％減に拡大する