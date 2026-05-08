ナ・リーグ中地区同士の対決、レッズとカブスとの一戦で起こった信じられない珍プレーが話題を呼んでいる。レッズのタイラー・スティーブンソン捕手のミスで走者が生還。得点を許す一幕があった。実況席からも嘆きの声が挙がっている。 ■フォースアウトと勘違いか 問題のプレーは4回裏、カブスの攻撃での出来事。無死満塁でダンズビー・スワンソン内野手が放ったのは高いバウンド