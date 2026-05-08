先月19日、千葉県市原市内の商業施設の駐車場で、トラブルになった男性とその妻に対し車を発進させ、けがをさせたとして逮捕された当時76歳の男性について千葉地検はきょう（8日）付で不起訴処分としました。不起訴の理由について、千葉地検は「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。