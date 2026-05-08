こども家庭庁は、今年度中に始める卵子凍結の費用の一部を助成するモデル事業について、原則18歳から35歳の未婚の女性を対象に行うと発表しました。こども家庭庁は、今年度、自治体が指定した医療機関での卵子凍結の費用について、1回あたり最大20万円を補助するモデル事業を開始し、補助を受けた人のデータを集め、課題などを分析するとしています。きのう公表された自治体向けの実施要項によりますと、モデル事業の対象は、原則