「人の名前を思い出せない」「話したことを忘れてしまう」…それは、“脳の老化”が原因かもしれません。脳を若返らせるカギは「右脳」にある！？MRI脳画像診断で1万人以上を治療した、脳内科医の加藤俊徳氏が解説します。【写真を見る】脳の老化の原因は「単純な毎日」？脳内科医直伝『右脳トレ』で“思いだせる脳”に【ひるおび】「単純な毎日」が“脳の老化”を招く脳の学校 代表加藤俊徳医師：脳のMRI画像を僕の発明した画像