アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍の駆逐艦が攻撃を受けた対抗措置として、イラン国内の軍事施設を攻撃したと明らかにしました。アメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過してオマーン湾へ向かう際イランから攻撃を受け、対抗措置としてイラン国内の軍事施設を攻撃したと発表しました。複数のアメリカメディアは、アメリカ軍がイラン南部のバンダル・アッバースとホルムズ海峡のゲシュム島にある港周辺を攻撃し