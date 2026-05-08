◇バドミントン メキシコインターナショナルチャレンジ(現地時間7日、アグアスカリエンテス市)バドミントン混合ダブルスの田口真彩選手と渡辺勇大選手ペア(世界ランク38位)がベスト8進出を決めました。田口＆渡辺ペアは24年9月にペアを結成し、2025年末に行われた全日本総合バドミントン選手権大会で初優勝。2月から3月に行われたシンガポールインターナショナルチャレンジ2026でも優勝しており、期待のペアとなっています。シード